تركي الخضير ومحمد العبكري يجتازان الاختبار قبل كأس آسيا

اجتاز الحكمان الدوليان السعوديان تركي الخضير ومحمد العبكري اختبار "اليويو" يوم الثلاثاء في أبوظبي المقرر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام، الذين تم اختيارهم لقيادة مباريات كأس آسيا 2019.

وكان قد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار تركي الخضير، وزميله الحكم المساعد محمد العبكري، للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا التي تقام في الإمارات يناير المقبل في نوفمبر الماضي.

وقد وصل الحكمان الدوليان تركي الخضير ومحمد العبكري إلى أبوظبي أواخر ديسمبر الماضي، ويعتبر الخضير والحاصل على الشارة الدولية عام 2014 أحد حكام النخبة في قارة آسيا، وسبق له أن شارك في إدارة مباريات تصفيات كأس العالم 2018، ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى مشاركته في إدارة مباريات بطولة زايد للأندية الأبطال، وعدد من البطولات الدولية والقارية.

في حين حصل الحكم المساعد العبكري على الشارة الدولية عام 2014 وهو أحد حكام النخبة في قارة آسيا، وسبق له أن شارك في قيادة مباريات دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016"، وكأس القارات 2017، إضافةً إلى عدد من البطولات الدولية والقارية.