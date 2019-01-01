موسى المحياني يعلن استقالته من منصبه في أهلي جدة

أعلن موسى المحياني، مدير الكرة في أهلي جدة، استقالته من منصبه، يوم الثلاثاء، بعدما جاء للنادي أواخر الموسم الماضي تحت إدارة ماجد النفيعي، رئيس النادي السابق.

ويعرف المحياني في الأهلي بعدما سبق وكان مديرا للكرة في الفريق خلال موسم 2015 - 2016، قبل أن يستقيل أواخر الموسم نفسه. إلا أن إدارة ماجد النفيعي في أهلي جدة والتي بدأت عملها في أبريل الماضي، أعادته على رأس منصبه.

وكان ماجد النفيعي قد تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي في 29 من الشهر الماضي، بعد خسارة الفريق أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، لتكلف الهيئة العامة للرياضة عبدالله بترجي بتولي رئاسة النادي بدلاً منه لمدة عام مع بقاء مجلس الإدارة، كما هو بكامل أعضائه.

وكتب المحياني على صفحته الرسمية في "تويتر": كل الشكر لماجد النفيعي على كل ما قدمه كرئيس للنادي الأهلي دعواتي الصادقة بالنجاح للصديق عبدالله بترجي الذي تفهم موقفي واتفقت معه على مغادرتي للنادي".