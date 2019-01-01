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هيئة الرياضة تطرح تذاكر السوبر الإيطالي

المصدر: العربية.نت
رونالدو خلال المواجهة الأخيرة بين يوفنتوس وميلان
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طرحت الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، تذاكر لقاء السوبر الإيطالي الذي يجمع فريقي يوفنتوس وميلان على استاد مدينة الملك عبدالله في جدة "الجوهرة المشعة".

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة السوبر التي ستقام في 16 يناير الجاري، ما بين 35 إلى 1000 ريال، حيث حددت هيئة الرياضة 35 ريالا لمقاعد العائلات، والواجهة بـ 50 ريالا، بينما بلغت أسعار المقاعد المتواجدة خلف المرمى 75 و 100 ريال أيضا، وحدد مبلغ 500 ريال للمنصة الفضية و1000 ريال بالنسبة للذهبية، كما نشر حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" صورة توضيحية لطريقة تقسيم المقاعد.

كلمات دالّة

#ميلان, #يوفنتوس, #السوبر الإيطالي, #هيئة الرياضة

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