الاتحاد يوقع مع "هنقرستيشن" راعياً استراتيجياً للنادي

وقع اتحاد جدة يوم الأربعاء عقد شراكة استراتيجية مع هنقرستيشن لتكون آخر الرعاة الحاليين مع النادي الغربي بعد التوقيع مع شركة نون.

وتمت مراسم توقيع العقد بين لؤي ناظر، رئيس اتحاد جدة، وإبراهيم الجاسم، المدير التنفيذي لهنقرستيشن، وحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وسبق أن وقع الاتحاد مطلع ديسمبر الماضي مع شركة نون لتكون راعيا رسميا للنادي.

ويطمح الاتحاد إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية بشكل قوي لتعديل أوضاع الفريق الفنية، حيث يقع الفريق في المركز قبل الأخير، 15، برصيد ست نقاط وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الـ14.