الجوني: مواجهة النصر للتاريخ

أكد عايض الجوني، لاعب نادي الجندل، جاهزيته التامة وجاهزية زملائه اللاعبين، لخوض مواجهة ضيفهم النصر، واصفا في الوقت ذاته، مواجهة الفريقين بالتاريخية، لاسيما أنها الأولى بين الفريقين، كذلك تقديم النادي العاصمي مستويات مميزة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الجوني في حديثه لـ "العربية.نت": "تركيز فريقي منصب على مواجهات الدوري، لكننا جميعنا ننتظر مباراة النصر بفارغ الصبر، هي مباراة تاريخية لنا كلاعبين وللنادي ولجماهيره أيضا، حيث لم يسبق للفريقين خوض أي مواجهة فيما بينهما".

وواصل الجوني الذي سبق له اللعب أمام النصر إبان تمثيله للعروبة: "النصر فريق كبير، يمتلك نجوما وأسماء عالمية، ويتمتع بشعبية كبيرة هنا في منطقة الجوف، إضافة إلى منافسته بشكل قوي على لقب كأس الأمير محمد بن سلمان، لذا هدفنا يكمن في الظهور بمستوى مشرف يليق بفريقنا وبأنفسنا أمام كل من يشاهدنا، ومثلما ذكرت سابقا تركيزنا منصب على مواجهات الدوري".