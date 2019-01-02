الحزم يطمئن الجماهير على المنيع بعد سقوطه المفاجئ

أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها مجاهد المنيع، مهاجم الحزم، سلامته بعد سقوطه المفاجئ قبل انطلاق لقاء فريقه مع الخلود في دور الـ64 لبطولة كأس الملك.

وسقط المنيع أثناء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ64 بكأس خادم الحرمين الشريفين ،وانتهت بفوز الحزم 1 - صفر. وانتقل المنيع إلى مستشفى البكيرية العام وخرج من التشكيل الأساسي للفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) " اطمأنت إدارة نادي الحزم والجهازان الفني والاداري ولاعبو الفريق على زميلهم اللاعب مجاهد المنيع الذي تم نقله قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الخلود اليوم في البكيرية وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب ولله الحمد".

وبدأ المنيع مسيرته الكروية في الهلال في الفئات السنية قبل أن يمثل الفريق الأول في موسم 2017 - 2018، قبل أن ينتقل إلى الحزم مطلع الموسم الحالي.