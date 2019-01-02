الشباب يحجز مقعده في دور الـ32 بجانب الفتح والحزم

تأهل الشباب إلى دور الـ32 من بطولة كأس الملك، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الساحل في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وسجل ثلاثية الشباب كل من خالد كعبي وفاليريا جامان ولويز أنطونيو، كما فاز الفتح على العربي بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ32 إلى جانب الحزم الذي فاز على الخلود 1-0، بالإضافة إلى هجر الذي كسب الحائط بهدف دون مقابل.

وتقام يوم الخميس 7 مباريات حيث يلتقي القيصومة مع الغوطة على ملعب نادي الباطن، ويحل النصر ضيفا على الجندل على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويواجه أبها الجبلين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فيما يواجه ضمك على ملعبه نظيره الأمجاد، ويحل حطين ضيفا على النهضة، فيما يواجه الجيل ضيفه الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يستقبل الوحدة نظيره النعيرية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وتقام يوم الجمعة 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، ووج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.

وتختتم مباريات دور الـ 64 يوم السبت بإقامة 8 لقاءات تجمع الخليج مع المزاحمية، والاتفاق مع الدرعية، والهلال مع الدرع، والتقدم مع الطائي، والرائد مع عرعر، والوطني مع الأنصار، وأحد مع الشرق، والأهلي مع الرياض.