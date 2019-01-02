الفواز: هدفنا أن يكون الدوري في المراكز الـ10 الأولى

أكد قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنهم يسعون إلى نقل الدوري السعودي إلى المراكز العشر الأولى على مستوى العالم من الناحية الفنية، مضيفاً أن زيادة عدد الأجانب ساهم برفع مستوى اللعب السعودي.

وقال قصي الفواز خلال إلقاء كلمته في حدث "غلوب سوكر" الذي أقيم في دبي يوم الأربعاء: لدينا ثقة تامة بالمنتخب، ولا توجد أي ضغوط، كما أننا متفائلون وطموحاتنا كبيرة بنيل اللقب. جميع الفرق في كأس آسيا قوية.

وزاد الفواز حول استقرار الجهاز الفني للأخضر، وقال: الجهاز الفني مستمر من كأس العالم، وقد درس أي سلبيات وقعت بالماضي، ونملك جهازا إداريا يتابع إعداد المنتخب.

وعن الضغوطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تغييرات الهيئة العامة للرياضة الأخيرة، قال الفواز: لا نعاني أي ضغوط، وقد أدى اللاعبون مباراة جيدة أمام كوريا الجنوبية في المباراة الودية. ولا يوجد أي تأثير للتغييرات في الهيئة العامة على كرة القدم فلدينا قيادة رياضية جديدة في رأس الهرم الرياضي، وهدفنا أن يكون الدوري السعودي من بين العشرة الأوائل في العالم، ولا أشعر بالخوف وكلي ثقة باللاعبين والجهاز الفني في كأس آسيا، وأرى بأن منتخبنا سيؤدي بشكل مشرف في كأس آسيا.