الفيصلي يتجاوز عفيف بهدفي أكبالا وكالديرون

فاز الفيصلي على عفيف 2-0، في مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس الملك، سجلهما كلا من جوزيف أكبالا ودييغو كالديرون، وكانت المنافسات بدأت يوم الثلاثاء بإقامة 3 مباريات شهدت تأهل كلًا من البكيرية والباطن والفيحاء بعد الفوز على القادسية والحجاز والشهيد على الترتيب.



وتتواصل منافسات الدور يوم الخميس بإقامة 7 مباريات حيث يلتقي القيصومة مع الغوطة على ملعب نادي الباطن، ويحل النصر ضيفًا على الجندل على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويواجه أبها الجبلين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فيما يواجه ضمك على ملعبه نظيره الأمجاد، ويحل حطين ضيفًا على النهضة، فيما يواجه الجيل ضيفه الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يستقبل الوحدة نظيره النعيرية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وتقام يوم الجمعة 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، ووج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.

وتختتم مباريات دور الـ 64 يوم السبت بإقامة 8 لقاءات تجمع الخليج مع المزاحمية، والاتفاق مع الدرعية، والهلال مع الدرع، والتقدم مع الطائي، والرائد مع عرعر، والوطني مع الأنصار، وأحد مع الشرق، والأهلي مع الرياض.