لاعبو الفيصلي يزورون مخيم المدلج

زار لاعبو الفريق الأول بنادي الفيصلي، مخيم المدلج السنوي المقام منذ 54 عاما، خلال الأسبوع الجاري، والذي يشهد العديد من الفقرات الشعبية.

ويتواجد الفيصلي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد "23 نقطة" من 15 مباراة، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في خمس مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 4 لقاءات.

ويعود مخيم المدلج إلى عائلة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد المدلج، حيث سبق واستضاف المخيم أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول في أوقات مختلفة ومنذ سنوات عديدة، وتضمنت الزيارة فقرات متنوعة.