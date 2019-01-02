النصر أمام الجندل.. حضور خامس منتظر في الجوف

يستضيف نادي الجندل أحد أندية الدرجة الثانية النصر على ملعب نادي العروبة بالجوف عصر يوم الخميس، ضمن مواجهات دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى منذ تأسيس الجندل عام 1976، فيما سبق للنصر الحضور إلى الجوف في أربع مناسبات سابقة، الأولى كانت أمام منتخب الجوف، تلتها مواجهة العروبة في حفل اعتزال مهاجمه فرحان المضياني، ومن ثم خوضه مواجهتين في دوري عبد اللطيف جميل عامي 2014 و2015.

ومن المتوقع أن يكون هنالك تدفق جماهيري لحضور المواجهة المرتقبة من مختلف مدن ومحافظات الشمال، وذلك بسبب الإجازة والمستوى الذي يقدمه النصر خلال منافسات الموسم الجاري وكوكبة النجوم في النادي العاصمي، في الوقت الذي تستوعب فيه مدرجات ملعب نادي العروبة 6 آلاف متفرج.

ويحتل الجندل المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة، وعلى بعد نقطة وحيدة من صاحب المركز الثاني فريق الساحل، فيما يقود دفته الفنية المدرب الوطني ولاعبه السابق زياد العفر.

وعلى صعيد متصل، اختارت إدارة نادي الجندل صور قصر مارد ومأذنة عمر بن الخطاب لتكون خلفيات لتذاكر مواجهة فريقها، حيث وقع اختيار قصر مارد على تذاكر المقصورة الرئيسيّة والتي حددت قيمتها بـ 500 ريال، فيما وضعت صورة مأذنة مسجد الخليفة عمر بن الخطاب على تذكرة الدرجة الموحدة والتي حددت قيمتها بـ 40 ريالا.