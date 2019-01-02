رئيس الجندل:فرحت بمواجهة النصر والمكافآت تنتظر اللاعبين

عبر عبدالرحمن الحجاج، رئيس نادي الجندل، عن سعادته، بعدما أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة فريقه أمام ضيفه النصر، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه كان يترقب ويتمنى لقاء ناديا جماهيريا قبل إجراء قرعة البطولة.

وقال الحجاج في حديثه لـ"العربية.نت" قبل مواجهة النصر مساء الخميس: "سعيد جدا بمواجهة النصر، وفرحت عندما أسفرت قرعة البطولة عن مواجهته في منطقة الجوف، لأنني تمنيت ناديا جماهيريا يواجه فريقي من أجل زيارة منطقة الجوف، وذلك لما تمثله زيارات الأندية الجماهيرية للمنطقة من حراك اقتصادي وإعلامي مختلف، ولنا في تجربة العروبة في دوري عبداللطيف جميل خير مثال".

وتابع رئيس الجندل بقوله: "منذ إعلان القرعة وحتى اللحظة، ومازال الجميع يتساءل عن نادي الجندل.. مكانه؟ وملعبه؟ ولاعبيه؟ في محركات البحث المختلفة، وهذا بكل تأكيد منحنا شعورا رائعا".

وحول جاهزية فريقه المنافس في دوري الدرجة الثانية لهذه المهمة المنتظرة، أردف: "تركيزنا منصب على منافسات الدوري، وتنتظرنا مواجهات هامة، لكننا نريد الظهور بشكل مشرف أمام شقيقنا النصر يليق بسمعة نادينا ولاعبينا، نعقد اجتماعات متواصلة مع اللاعبين عقب نهاية كل مران، من أجل تجهيزهم لهذه المواجهة على أكمل وجه".

واختتم الحجاج تصريحاته بقوله: "إدارة النادي لم ترصد مكافأة خاصة لهذه المواجهة، ولم تحفز اللاعبين بشيء، لكنني أود القول هنا إن مكافآت مجزية تنتظر اللاعبين حال الفوز على النصر وفوز البكيرية على القادسية منح لاعبينا دفعة معنوية كبيرة".