رئيس هيئة الرياضة يلتقي مهندسي ملعب عبدالله الفيصل بجدة

تفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، كما التقى بالفريق الهندسي المشرف على الإنشاءات لمناقشة آخر تقارير مشروع تجديد الملعب.

ويُعرف ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بأنه من أقدم الملاعب في السعودية بعدما تم افتتاحه في عام 1970 ويتسع لـ27 ألف متفرج، وكان اسمه ملعب رعاية الشباب بجدة قبل أن يتم تغييره في عام 2001، وقد لعبت أندية الاتحاد والأهلي على ملعب عبدالله الفيصل كملعبها الرئيسي. وتعد مباراة الأهلي والنصر في نهائي بطولة كأس الملك من عام 2012 هي آخر مواجهة أقيمت على أرضه وانتهت بأربعة أهداف لهدف للأهلي.