سانوغو: وقعت مع اتحاد جدة لأنه من الأندية الكبيرة

أبدى الإيفواري سيكو سانوغو سعادته بالانضمام إلى اتحاد جدة، وأكد على أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجميع.

وقال سانوغو خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء: استشرت كثيرا قبل التوقيع مع النادي، واخترت الاتحاد لأنه فريق كبير وجماهيري، ومسرور بما سمعته وشاهدته عن النادي.

ورحب لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة النادي، باللاعب وأوضح: فترة الانتقالات الشتوية مرحلة مهمة للاتحاد، وعملنا على استقطاب نوعية عالية من اللاعبين الذين يستحقون شعار الاتحاد، والبداية كانت مع سانوغو الموهوب بدليل تمثيله فرقا مميزة وتقديمه مستويات مميزة أيضا، علما أن اختيارات اللاعبين كانت بالاتفاق مع المدرب بيليتش وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف: جميع أخبار التعاقدات الصادرة من خارج النادي اجتهادات ليست بالضرورة صحيحة، وسيكون الإعلان عن باقي الصفقات تباعا خلال الأيام المقبلة، كما أن وضع الفريق أضاف درجة من الصعوبة في مفاوضاتنا مع اللاعبين، وقدمنا للعناصر الجديدة خطتنا الكاملة لتعديل أوضاع الفريق بما فيها الأسماء التي نسعى لاستقطابها، مما كان عاملا إضافيا دعم موقفنا في المفاوضات.

وتمنى أسامة المولد، مدير الفريق الأول لكرة القدم، أن يقدم سانوغو إضافة قوية، وتابع: نعمل لخلق بيئة جيدة من اللاعبين في التدريبات والمعسكرات، وعودتي للاتحاد ليست غريبة لأنني من أبناء النادي ودائما في خدمة الاتحاد.