عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتابع تجهيزات السوبر الإيطالي

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" قبل استضافته مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان الإيطاليين في 16 يناير الجاري.

وجاءت زيارة رئيس هيئة الرياضة للاطلاع على اكتمال التجهيزات قبل مباراة السوبر الإيطالي، والتي تم الإعلان عن إقامتها في السعودية في يونيو من العام الماضي، قبل تأكيد إقامتها على ملعب الجوهرة في ديسمبر الماضي.

وسيتواجه الناديين في مباراة السوبر، بعد فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي، وميلان، وصيف كأس إيطاليا للموسم الماضي، وسبق أن تواجها في ذات المباراة في مناسبتين سابقتين، حيث فاز يوفنتوس في المرة الأولى على ميلان في كأس السوبر بعام 2003 عن طريق ركلات الترجيح، فيما حقق ميلان لقبه الأول على يوفنتوس في عام 2016 بذات الطريقة.