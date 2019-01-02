غالب يعود للتدريبات.. والأخضر يركز على الاحتفاظ بالكرة

استأنف المنتخب السعودي يوم الأربعاء برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على ملعب "جامعة نيويورك" في أبوظبي، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وشهدت الحصة تمارين خاصة للقدرة على التحمّل، بعدها قسم المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين، ركز خلالها على الاحتفاظ بالكرة، واختتم التدريب بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، شارك لاعب الوسط إبراهيم غالب في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين، وأدى سلمان الفرج تمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي على فترتين. وسيجري الأخضر في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس حصة تدريبية مغلقة على ذات الملعب.

وكان الأخضر قد لعب مباراة ودية واحدة سبقت انطلاق بطولة كأس آسيا، حيث تعادل مع كوريا الجنوبية دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي بني ياس في أبوظبي.