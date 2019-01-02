لؤي ناظر: نواجه صعوبة في المفاوضات بسبب ترتيب الاتحاد

شدد لؤي الناظر رئيس نادي اتحاد جدة على أهمية الفترة الحالية، موضحاً أن ترتيب الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يصعب من اختياراتهم للاعبين وعملية التفاوض معم.

وقال الناظر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي لتقديم الإيفواري سيكو سانوغو، المنضم حديثا للفريق هذه فترة مهمة للاتحاد وعملنا على استقطاب نوعية عالية من اللاعبين الذين يستحقون شعار الاتحاد، البداية كانت مع سانوغو الموهوب بدليل تمثيله فرقاً مميزة وتقديمه مستويات مميزة.

أوضح الناظر: اختيارات اللاعبين كانت بالاتفاق مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وأعضاء مجلس الإدارة، الإعلان عن باقي الصفقات سوف يكون تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وأشار الناظر إلى أن جميع أخبار التعاقدات الصادرة من خارج النادي اجتهادات ليست صحيحة، حيث قال: أؤكد للجماهير خلال أيام سترون ما يسركم من حيث الأسماء والتعاقدات، قدمنا للاعبين الجدد خطتنا الكاملة لتعديل أوضاع الفريق، بما فيها الأسماء التي نسعى لاستقطابها مما كان عاملاً إضافياً في دعم موقفنا في المفاوضات.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط من 15 مباراة.