ماجد النفيعي.. محب للاستثمار ومشجع لنادي ميلان

ودع ماجد النفيعي جماهير الأهلي "تصبحون على خير" مرفقة بقلب ينبض باللون الأخضر وتحت تعليقه صورة من أيام الطفولة في شعاب مكة بهذه التغريدة في آخر ليالي العام موجها رسالة مفادها بأنه لم يتغير منذ أن قدمه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق بالصورة ذاتها في أبريل الماضي، حتى ترجل عن قيادة محبوبه الأهلي.

واستقطب الأهلي تحت راية الرجل البالغ من العمر 43 عاما، المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي، كما تعاقد مع 7 أجانب وهم دجانيني تفاريس و جوزيف دي سوزا وخورادو وعبد الله السعيد وباولو دياز وألكسيس وعودة محمد عبد الشافي.

وخاض هؤلاء 19 مباراة رسمية، في كاس زايد للأندية الأبطال، فاز في ثلاث وتعادل في واحدة ليصل إلى ربع النهائي فيما نجح رفاق عمر السومة في تحقيق الفوز بالدوري في 7 مناسبات مقابل 3 تعادلات و5 خسارات، آخر ثلاث منها متتاليات، ونزولا عند رغبة المدرجات الغاضبة المعترضة على سوء النتائج ترك النفيعي القيادة. وينهي الأهلي الدور الأول من الدوري بـ24 نقطة في المركز الخامس مقابل 31 نقطة في المرتبة الثانية في نفس التوقيت الموسم الماضي.

ولن تنتهي علاقة الرجل المشجع لنادي ميلان الإيطالي والقديم بالرياضةمع ترك أسوار النادي الأهلي، فإلى جانب استمرار تشجيعه للأهلي، النفيعي على وشك امتلاك ناديين في إسبانيا وفرنسا يلعبان ضمن دوري الدرجة الثالثة، ويعمل على مشروع تطوير أكاديميات رياضة داخل السعودية إلى جانب عمله على مشروع تأسيس مدارس نظامية رسمية بساعات إضافية مخصصة للرياضة.