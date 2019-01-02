نادٍ برازيلي يستعين بخدمات 3 لاعبين سعوديين

ضم نادي ماكاي البرازيلي، أحد أندية الدرجة الأولى في ولاية ريو دي جانيرو، ثلاثة لاعبين سعوديين إلى قائمته ليتواجدوا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب شبكة "غلوبو" البرازيلية، عزز ماكاي صفوفه بعد تعاقده مع علاء خالد اليماني وعبدالرحمن سعود الحربي والمدافع خالد عبدالرحمن الهوساوي.

وقالت القناة البرازيلية: خضع اللاعبون الثلاثة لفترة اختبار في نادي فلومينينزي الشمالي منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يوافق مدرب نادي ماكاي، لويس أنطونيو زلوار، على ضمهم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف: كان علاء اليماني (21 عاما) وزميله عبدالرحمن الهوساوي (20 عاما) في طريقهما للعودة إلى الفريق الذي كان يقوده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وشارك الثلاثي السعودي في دوري الدرجة الثالثة للهواة بالبرازيل، في بطولة امتدت لمدة شهرين.