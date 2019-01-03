اتحاد جدة يتعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي

أعلن اتحاد جدة، تعاقده مع الحارس البرازيلي، مارسيلو غروهي، يوم الأربعاء، ليكون ثاني صفقات الفريق في فترة الشتوية بعد الإيفواري سيكو سانوغو.

وقال الاتحاد في حسابه الرسمي على "تويتر": الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ينضم لكتيبة النمور لمدة ثلاثة مواسم ونصف، واجتاز اللاعب الفحص الطبي في دبي الإماراتية.

ولم ينتقل غروهي، 31 عاماً، في مسيرته التي بدأت منذ عام 2004 إلى أي ناد غير غريميو، فقد قضى معه 14 عاماً، لعب فيها 249 مباراة بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، كما كان الحارس الأساسي في بطولات فريقه القارية مثل ليبرتادوريس، وكأس العالم للأندية، التي خاضها الفريق في النسخة قبل الماضية، وخسر فيها أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وسبق لغروهي أن استدعي لتمثيل منتخب البرازيل، منذ عام 2015، لمنافسات كوبا أميركا للعام نفسه ولذات البولة في العام الذي تلاه، كما استدعي في قائمتين للبرازيل خلال تصفيات كأس العالم، فيما شارك بالقيمص في مناسبتين، كانتا في وديتا أمام كوستاريكا وأميركا بعام 2015.