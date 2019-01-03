اتحاد جدة يجدد عقد فواز القرني لمدة 4 سنوات

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، يوم الخميس، تجديد عقد الحارس فواز القرني لمدة 4 سنوات، ليواصل مسيرته مع الفريق الذي شارك معه في مباريات الدور الأول.

وكان الاتحاد تعاقد مع الإيفواري سانوغو قادما من صفوف يونغ بويز السويسري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف، كما ضم النادي الحارس البرازيلي، مارسيلو غروهي، يوم الأربعاء، ليكون ثاني صفقات الفريق في فترة الشتوية بعد الإيفواري، فيما أنهى إعارة علي الزقعان، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه لإنهاء إعارته للنادي وبالتالي عودته لنادي الفتح.

ويتواجد الاتحاد في المركز 15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.