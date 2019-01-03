اتحاد جدة يستعين بخدمات عبدالله العمار

وقعت إدارة اتحاد جدة مع عبدالله العمار لاعب الفتح، في ثالث صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بعد كل من الإيفواري سانوغو والحارس البرازيلي غروهي.

وكان العمار، 24 عاماً، قد بدأ مسيرته في الفئات السنية للهلال قبل أن ينتقل إلى الفتح على سبيل الإعارة في موسم 2016 - 2017، ويوقع عقداً رسميا مع النادي في الموسم الماضي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر، وشارك في 9 مباريات مع الفتح خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في نص البيان الرسمي: تعاقد مجلس إدارة الاتحاد مع عبدالله العمار، لاعب الفتح، بعقد يمتد لموسمين ونصف. ويقع اتحاد جدة في المركز 15 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط من أصل 15 مباراة.