اتحاد جدة ينهي إعارة علي الزقعان ويعيده إلى الفتح

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة، يوم الخميس، انتهاء علاقة النادي رسمياً باللاعب علي الزقعان، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه لإنهاء إعارته للنادي وبالتالي عودته لنادي الفتح.

وشكر اتحاد جدة اللاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيا له التوفيق في مستقبله الرياضي.

ويتواجد الفريق في المركز 15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد "6 نقاط" جمعها من 15 لقاء.

وسبق ولعب صاحب الـ"27 عاما" لدة 6 سنوت مع الاتفاق، قبل إعارته للوحدة ومنها إلى الفتح الذي وقع معه عقدا في 2017. ووجهت إدارة نادي الفتح الشكر إلى نادي الاتحاد على تسهيل عودة اللاعبين، وتمنى الفتح للاعب التوفيق مع زملائه اللاعبين.