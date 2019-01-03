الشباب يعزز صفوفه بالمغربي مبارك بوصوفة

أعلن نادي الشباب، تعاقده مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيظهر اللاعب بالرقم "34".

وقال الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الخميس: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، عقداً احترافياً مع قائد المنتخب المغربي مبارك بوصوفة يمتد حتى نهاية الموسم.

ولم يرتبط بوصوفة "34 عاما" بعقد مع أي فريق في الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع الجزيرة الإماراتي العام الماضي، وخاض بوصوفة العديد من التجارب في الدوري البلجيكي مع نادي غينت وأندرلخت إلى جانب لوكوموتيف موسكو الروسي قبل وصوله إلى النادي الإماراتي، كما شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ويعد من الركائز الأساسية للمنتخب.