النصر يكتسح الجندل بسداسية ويصعد إلى دور الـ 32

حجز النصر مقعده في دور الـ 32 عقب اكتساحه مضيفه الجندل "درجة ثانية" 6-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد نادي العروبة بالجوف، يوم الخميس، في دور الـ 64 من كأس الملك.

ووجد النصر صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الجندل المنضم وانتظر حتى الدقيقة 29 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي حول عرضية مواطنه نور الدين مرابط بقدمه في شباك الجندل.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه النيجيري أحمد موسى من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الجندل، وعند الدقيقة 49 ازدادت صعوبة المباراة على الجندل بعدما اضطر لإكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله الفهيد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفرض النصر سيطرته المطلقة على المباراة وسنحت له فرصة محققة للاعبه البرازيلي جوليانو فيكتور الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وواصل هجومه وسنحت له فرصة ثمينة أخرى لمدافعه حمد المنصور الذي سدد كرةً قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ولم يتوقف هجوم النصر وواصل لاعبوه إضاعة الفرص وهذه المرة للمهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من عوض خميس ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس أحمد عيادة الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 67 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي جوليانو ليسدد الكرة في الشباك، وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الرابع للنصر وهدفه الشخصي الثالث "هاتريك" عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 88 نجح البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة من مواطنه بيتروس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وفي عند الدقيقة 90+1 اختتم النيجيري أحمد موسى أهداف النصر بتسجيله الهدف السادس.

كما تأهل القيصومة إلى دور الـ32 بعد فوزه على الغوطة 2-1، كما فاز أبها على الجبلين برباعية نظيفة.