بيليتش: سنُبعد بعض اللاعبين للخروج من المأزق الحالي

أوضح الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، أنه أمام تحد كبير في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق في الدوري، ووعد بإخراج الاتحاد من المأزق الذي يعيشه في الفترة الحالية وبذل كل ما لديهم من أجل تحسين الترتيب، مؤكداً أنه لن يغادر الفريق لو اقترب من الهبوط.

ويتواجد الاتحاد في المركز 15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد "6 نقاط".

وقال بيليتش في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أعرف أن الاتحاد من الأندية القوية في السعودية، وأحب هذه التحديات، والوضع خطير وسنبذل قصارى جهدنا ونتحلى بالإيجابية ويمكننا أن نتحسن بمساعدة اللاعبين والعمل على تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: أثق بشكل كبير في اللاعبين وإدارة النادي والجهاز المعاون وسنقلب الوضع رأساً على عقب، والوضع محبط لأننا خسرنا العديد من النقاط، في بعض المباريات كنا على مقربة من تحقيق النصر وهناك فرص كثيرة لم نستفيد منها ولا أبحث عن الحجج وتبرير الوضع، وأرى أن فريقي يسعى للتحسن واللاعبين يقاتلون كل يوم وآمل أن نغير الوضع في وقت قريب.

ولفت بيليتش إلى أنه يمكنه جمع 36 إلى 37 نقطة في الدور الثاني، وزاد: سننعش الفريق بجلب لاعبين جدد لتعزيز الصفوف، لأن النادي كان في وضع صعب للغاية قبل التعاقد معي، ولو لم تكن لدي ثقة في أنني قادر على تحسين الوضع لم أكن سأتولى هذه المسؤولية.

وبخصوص مدى رضاه عن مستوى المحترفين، ذكر: لا أتحدث عن اللاعبين في وسائل الإعلام، هم جيدون لكن الوضع الداخلي في الفريق صعب، الأمر يشبه العاصفة، لأن اللاعبين فقدوا الكثير من الثقة بسبب سوء الوضع، طلبت جلب بعض الأجانب ولاعبين سعوديين، وجهزنا لائحة بالذين نسعى التعاقد معاهم في جميع الخطوط.

ونفى بيليتش مقولته الشهيرة التي نشرتها الصحافة العالمية "مع أحترامي لجميع النساء لكن لا يوجد شيء أجمل من كرة القدم"، وقال: قلت إن الرجال يحبون كرة القدم وتمثل لهم شغف خاص، وتم التلاعب بالكلمات من قبل وسائل الإعلام، وأنا أحترم النساء وأحب زوجتي ووالدتي، وكرة القدم هي شغفي الكبير.