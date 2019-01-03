غاري رودريغيز خامس صفقات الاتحاد في الفترة الشتوية

أتم اتحاد جدة تعاقده مع الجناح غاري رودريغيز، لاعب غلطة سراي التركي ومنتخب الرأس الأخضر، يوم الأحد، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وكان رودريغيز قد بدأ مسيرته في نادي سبارتان الهولندي قبل أن يلعب في الفئات السنية لفينورد ومنها إلى أندية ريال سبورت كلوب البرتغالي وزركسيز وبوشويزن الهولنديين وروستوكر الألماني، قبل أن يلعب لأدو دن هاغ ودوردريخت. وانتقل بعدها رودريغيز إلى ليفسكي صوفيا البيلاروسي لم يمكث طويلا ليخوض مغامرته الأولى في لا ليغا الإسبانية بقميص إلتشي ومنه إلى باوك سالونيكا اليوناني قبل أن يستقر في غلطة سراي التركي. وفي رحلاته الكثيرة، حقق رودريغيز بطولة واحدة كانت لقب الدوري التركي في الموسم الماضي، حيث ساهم فيه بشكل ملحوظ بتسجيله 9 أهداف وصناعته 11.

وجاء في نص بيان اتحاد جدة: تعاقد مجلس إدارة الاتحاد مع غاري رودريغيز لينضم للنادي مدة 4 مواسم ونصف.

ويعد رودريغيز خامس صفقات الاتحاد في الفترة الشتوية، بعد التوقيع مع البرازيلي غروهي والمغربي مانويل دا كوستا والإيفواري سانوغو وعبدالله العمار.

وسيكون غاري رودريغيز رابع لاعب من الرأس الأخضر ينضم للدوري السعودي بعد إدميلسون باروس مدافع الفيحاء، وهيلدون مهاجم التعاون، ودجانيني مهاجم أهلي جدة.