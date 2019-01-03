هوساوي يواصل التأهيل.. وعطيف: سنقدم أفضل ما لدينا

يختتم المنتخب السعودي الأول صباح يوم الجمعة المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، بحصة تدريبية مغلقة في النادي الصحي بـ"جامعة نيويورك"، على أن تغادر بعدها البعثة إلى مدينة دبي، تأهّبًا لمباراة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من البطولة.

وواصل المنتخب مساء يوم الخميس برنامجه التدريبي، بحصة مسائية على ذات الملعب، تم التركيز خلالها على تمارين القوّة رفقة المعد البدني، قبل أن يقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعات أجرت مناورة في مساحات صغيرة.

على صعيد متصل، واصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين ولاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي بحصتين تدريبيتين.

وقال عبدالله عيطف أن الأخضر استفاد كثيرا من فترات الإعداد المختلفة للمشاركة في كأس آسيا 2019، مشيدا بالأجواء المحيطة بهم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

وقال عطيف في تصريحات لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: استفدنا كثيراً من فترات الإعداد للمشاركة في كأس آسيا، بعد أن خضنا مباريات ودية قوية أمام منتخبات بحجم البرازيل والأرجنتين والعراق، الأجواء هنا رائعة للغاية، الانضباط والجدية يسيطران على كافة أفراد المنتخب، ولدينا رغبة لتقديم أداء مشرف والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقدم عطيف شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على تهيئة مناخ مناسب للاعبين قبل البطولة، مشدداً على أن الجميع سيكون على قدر المسؤولية، وأكد أن قوة المنافسة في الدوري ستنعكس بشكل إيجابي مستوى المنتخب، مشيراً إلى أن الأخضر سيحقق استفادة كبيرة من وجود مواهب شابة بين صفوف الفريق، وأردف: هؤلاء اللاعبون سيحققون استفادة كبيرة من وجودهم مع لاعبين ذوي خبرات مثل عمر هوساوي وليد عبدالله ويحيى الشهري وسلمان الفرج، لولا امتلاكهم للموهبة لما انضموا إلى المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس آسيا، وبدا الانضباط واضحا عليهم خلال التدريبات.

وواصل: نتمنى تحقيق انطلاقة قوية أمام كوريا الشمالية في أول مباراة لنا بالبطولة الآسيوية، نبحث عن الفوز أمام منتخب قوي، وأرفض تماما فكرة الحديث عن وجود فريق قوي وآخر ضعيف، ونتعهد للجمهور السعودي بأن نقدم أفضل ما لدينا وكل ما نملك لإسعادهم، ونحتاج فقط إلى وجودهم معنا كالمعتاد من أجل تقديم المستوى المأمول.