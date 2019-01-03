بيليتش.. حطم رقما قياسيا في إنجلترا وأقيل خشية الهبوط

قال سلافين بيليتش، المدرب الجديد في الكرة السعودية، مرة للاعبيه حينما كان مدربا لوست هام يونايتد الإنجليزي: احرصوا على سماع الموسيقى قبل وبعد المباريات لأنها تريح الأعصاب. ويجيد المدرب الكرواتي الذي يبلغ 50 عاما يجيد ثلاث لغات، الإنجليزية والإيطالية والألمانية" له تصريح مهم أثار النساء كثيرا حين وصف كرة القدم بأنها أجمل منهن.

ويعلق الاتحاديين على بيليتش كل آمالهم أن ينقذهم من مأساتهم التي يعيشونها وأن ينتشلهم من المكان الذي لا يليق بعميد الكرة السعودية بطل الدوري 7 مرات، وبطل آسيا والمونديالي ويضمن لهم الاستمرار موسما آخرا في مكانه المفضل دائما.

ومع أن سلافين بيليتش درب 8 أندية في تاريخه المهني، منها بشكتاش التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي ووست هام يونايتد والمنتخب الكرواتي، لكنه لم يفز بأي بطولة.

وتقول إحصائيات بيليتش التدريبية إن أعلى نسبة انتصارات تحققت له على مستوى الأندية تعود لأولى خطواته مع هايدوك سبليت الكرواتي بـ64 في المئة، تلتها تجربة بشكتاش بـ50 في المئة، أما تجربته التدريبية الأخيرة مع وست هام لم تتجاوز نسبة فوزه بعد 111 مباراة 37 في المئة، إلا أنه ساهم بإيصالهم إلى المركز السابع في موسمه الأول في إنجلترا وبأعلى رصيد نقطي للفريق في تاريخ البريمرليغ.

وجاء المدرب الكرواتي للاتحاد وفي رصيده نقطتين ولعب معهم 10 مباريات، خرج منها بأربع نقاط فقط حسّنت موقع العميد من الأخير إلى قبل الأخير.

وبعد رحيل كارليتو وفالديفيا وقدوم الإيفواري سانوغو، ستنتهي فترة الشتاء في أول فبراير ويحتاج فيها الاتحاد لتعزيز الصفوف، وأن يتجاوز 30 نقطة للنجاح في البقاء، ما يعني انتصاره في 10 مباريات من أصل 10في الدور الثاني.