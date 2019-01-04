الأخضر يعود إلى دبي ويفتح ملف كوريا الشمالية

دخل المنتخب السعودي الأول رسميًا في أجواء كأس آسيا 2019، بعد وصوله مساء يوم الجمعة إلى دبي، تأهُّبًا لأولى مبارياته في البطولة أمام كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل على استاد مكتوم بن راشد.

وكان المنتخب قد اختتم المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة، بحصة تدريبية صباح يوم الجمعة في النادي الصحي بملعب "جامعة نيويورك أبوظبي"، اكتفى فيها المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي بتدريبات خفيفة.

وواصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي، في الوقت الذي استمر لاعب الوسط سلمان الفرج بتأدية تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي.

وسيؤدي المنتخب حصة تدريبية في الخامسة والنصف من مساء يوم السبت على ملعب نادي "ند الشبا" بدبي، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة من التدريب.