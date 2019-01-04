الاتحاد يخرج من مأزق الجبيل في الأشواط الإضافية

استهل اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الصعب على مضيفه الجبيل "درجة ثانية" 3-1، يوم الجمعة، ليحجز مقعده في الدور 32، بالمواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور 64 لكأس الملك.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي تناوب لاعبوه على إهدار الفرص الخطيرة، والتي بدأت لمهاجمه البرازيلي رومارينهو الذي تلقى عرضية مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك. وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه التشيلي فيلانويفا يفتتح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وكثف الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينهو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس سامي فضة الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن البرازيلي رومارينهو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجبيل وكاد لاعبه فهد التركي يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 74 تمكن العاجي كوفي اداما مهاجم الجبيل من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الإضافي الأول واصل الاتحاد هجومه وتمكن مدافعه أحمد عسيري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 104، ليضيف زميله البرازيلي رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة 108.

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