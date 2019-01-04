المصري عبدالله السعيد ينتقل إلى بيراميدز

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع صانع الألعاب عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة السعودي.

وخاض عبد الله السعيد رحلة احترافية في الدوري السعودي ضمن صفوف أهلي جدة بعد مسيرة رائعة مع الأهلي المصري، وذلك قبل أن يثير الجدل بصفقة انتقاله للزمالك، الغريم التقليدي للأهلي المصري.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": رسمياً تم قيد عبدالله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءا من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية.

وخاض عبد الله السعيد مع أهلي جدة 14 مباراة، بإجمالي 1096 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.