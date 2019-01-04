الشعلة يلاقي الباطن في دور الـ32.. والعروبة مع الوحدة

تأهلت أندية الشعلة والوشم والنجوم والعين والعروبة ووج إلى الدور 32 يوم الجمعة، من بطولة كأس الملك التي انطلقت يوم الثلاثاء.

وتغلب الوشم على السد، 2 - 1، والنجوم على الأخدود، 2 - صفر، العين على نجران، 1 - صفر، والعروبة على الثقبة، 3 - 2، ووج على المجزل، 4 - 2، والشعلة على الصقور بركلات الترجيح، وستكتمل لقاءات يوم الجمعة في دور الـ64 بين التعاون والعدالة والاتحاد والجبيل.

وسجل أهداف الوشم ماجد الشمري وعبدالرحمن خيرالله، ليواجه الفائز من الاتحاد والجبيل. النجوم والأخدود الأهلي والرياض، وسجل يوسف الزهراني ليلعب هدف العين على نجران ليلعب مع الفائز من الرائد وعرعر. وسجل إسماعيل يانغو ونادر الشراري وموسى سلمان أهداف العروبة على الثقبة ليلاقي الوحدة، فيما سجل ربيع الموسى ونقا البقمي وسعود صلواتي ورامي المصعبي أهداف وج على المجزل ليلاقي الفيحاء في الدور 32. وسيلعب الشعلة أمام الباطن في الدور المقبل.