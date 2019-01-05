الاتفاق يعيد العكايشي إلى الدوري السعودي من جديد

وقعت إدارة الاتفاق مبدئياً مع التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة السابق حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التمديد لموسم آخر وذلك ضمن استعداداتها لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في السابع من يناير.

وأكد الاتفاقيون أن التوقيع الرسمي مع الدولي التونسي السابق سيكون بعد اجتيازه الفحص الطبي. وذلك بعد ساعات من فسخ تعاقده مع النجم الساحلي التونسي الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري.

وعرف الجمهور السعودي العكايشي خلال فترة تواجده مع اتحاد جدة بين عامي 2016 وحتى 2018 عندما ساهم في تحقيق الفريق لقبي كأس ولي العهد على حساب النصر، وكأس الملك على حساب الفيصلي شهر مايو الماضي.

وخاض العكايشي 49 مباراة مع اتحاد جدة في مختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفاً، بينما صنع 12 لزملائه خلال موسمين كاملين.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 22 نقطة جمعها من 15 مباراة.