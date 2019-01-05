الدولي المغربي دا كوستا يعزز صفوف اتحاد جدة

وقع مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر يوم السبت مع المدافع الدولي المغربي مانويل دا كوستا، قادماً من صفوف فريق إسطنبول باشكشهير التركي بعقد يمتد لموسمين.

وسبق لدا كوستا (32 عاماً) اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية بعدما بدأ مسيرته في نانسي الفرنسي ومنه إلى إيندهوفن الهولندي وصولاً إلى فيورنتينا وسامبدوريا الإيطاليين، قبل أن يبدأ مغامرته في البريمرليغ بقميص وست هام الإنجليزي. إلا أن المغربي الدولي انتقل بعدها إلى الدوري الروسي بقميص لوكوموتيف موسكو، والبرتغالي في صفوف فريق ناسيونال، وأولومباكوس اليوناني، قبل أن يخوض تجربة تركية مع سيفاسبور ومنه إلى إسطنبول باشكشهير.



ولعب دا كوستا أساسياً مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم الأخير بروسيا، في لقاءي إسبانيا والبرتغال وشارك احتياطياً في مباراة إيران.

ويعتبر دا كوستا ثالث صفقات اتحاد جدة الأجنبية بعدما ضم الإيفواري سانوغو والحارس البرازيلي غروهي، فيما تعاقد مع عبدالله العمار لاعب الفتح.