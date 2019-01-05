الفيحاء يوقع مبدئياً مع الغاني سايدو يحيى

أنهت إدارة الفيحاء إجراءات التوقيع المبدئي مع لاعب خط الوسط الغاني سايدو يحيى بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي دينامو مينسك البيلاروسي.

وسيصل اللاعب يوم السبت، إلى السعودية حيث يجري الفحوصات الطبية يوم الأحد لدى عيادة "فيزيوتريو"، الشريك الطبي للنادي، قبل توقيع العقد الرسمي بمقر النادي. وبذلك، يكون سايدو ثاني صفقات الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية وجاء التعاقد معه بناء على التقرير المقدم لإدارة النادي من المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين. ويحتل الفيحاء المركز الثاني عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.