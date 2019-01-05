عودة عمر هوساوي وسلمان الفرج إلى تدريبات الأخضر

عاد ثنائي المنتخب السعودي، عمر هوساوي وسلمان الفرج يوم السبت، للتدريبات في جزء من الحصة التدريبية التي أجراها الأخضر على استاد نادي ند الشبا في دبي، للوقوف على جاهزيتهما بعد الإصابة التي لحقت بهما، قبل المشاركة في كأس آسيا 2019.

وأجرى المنتخب أولى حصصه التدريبية بعد وصوله يوم الجمعة من أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراته الأولى في كأس آسيا 2019 أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

وقسم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، اللاعبين لمجموعتين أجرت من خلالها مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، قبل أن تمارين خاصة لعدد من اللاعبين بالكرات الثابتة. وسيجري الأخضر يوم الأحد حصة تدريبية على نفس الملعب في الخامسة والنصف مساءً، وستتاح ربع الساعة الأولى للتغطية الإعلامية.