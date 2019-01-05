فوزي عايش: كان اللعب أمام نور يتطلب تركيزاً عالياً

امتدح فوزي عايش، لاعب منتخب البحرين السابق، لاعبو المنتخب السعودي الذين سبق وأن واجههم في البطولات المختلفة، مضيفا بأن اللعب أمام الدولي السابق محمد نور كان يتطلب تركيزا كاملا من اللاعبين.

وقال فوزي عايش خلال مقابلته في فقرة "آسيويون": كان لمحمد نور شخصية لا يمكن التنبؤ بها، ووجوده يتطلب تركيزا كاملا منا، وأرى بأن ياسر القحطاني كان يمتلك ردة فعل سريعة، ويسجل من أنصاف الفرص.

وأضاف عايش حول وضع المنتخب البحريني سابقا والآن، وقال: منتخب البحرين في 2004 كان مميزا، وفي نسخة 2011 كنا نتمنى تحقيق الأفضل، وأرى بأن المنتخب وسيلة لإيصال اللاعب إلى الأندية العالمية ولكن حياة الاحتراف صعبة بشكل عام.