كأس الملك: الهلال يكتسح الدرع ويحجز مقعده في دور 32

حقق الهلال فوزاً كاسحاً على ضيفه الدرع 9-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في حين حجزت فرق الاتفاق والرائد والخليج مقعدها في دور 32 عقب فوزها على الدرعية وعرعر والمزاحمية، في دور 64 لكأس الملك.

وعلى ستاد جامعة الملك سعود حقق الهلال فوزاً كبيراً بعدما أمطر شباك ضيفه الدرع 9-صفر، وسجّل أهداف الهلال مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز سوبر هاتريك، والفنزويلي غليمين ريفاس "هاتريك"، والبيروفي كاريليو، ومدافع الدرع صالح الراشد بالخطأ في مرماه.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تأهل الاتفاق إلى الدور 32 عقب فوزه على ضيفه الدرعية بثلاثية نظيفة، وسجّل أهداف الاتفاق عبدالرحمن العبود وسعد السلولي وهزاع الهزاع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حقق الرائد فوزاً كبيراً على ضيفه عرعر بعدما اكتسحه 5-1، وسجّل أهداف الرائد محمد الشريمي ومازن أبوشرارة وصالح الشهري "هدفين" وفرحان حساني، وسجل هدف عرعر الوحيد لاعبه منصور غربي.

وفي سيهات حجز الخليج مقعده في الدور 32 عقب فوزه على ضيفه المزاحميه 5-1، وسجّل أهداف الخليج ماهر شاروم وحسان القايد ومحمد المطوع "هدفين" وفواز الطارش.