ميدو يتولى تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة الوحدة تعيين المصري أحمد حسام ميدو في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم، بعدما كلفته بالمهمة مؤقتاً في فترة سابقة.

وتولى ميدو، المستشار الفني للنادي، تدريب النادي المكّي في مباراتين أمام الفيصلي وأهلي جدة، عقب استقالة البرازيلي فابيو كاريلي، وخسر الأولى وقاد الفريق إلى تحقيق الفوز على الثاني.

وكتب حساب نادي الوحدة على "تويتر" نقلاً عن عبدالله خوقير نائب رئيس النادي: أن الاتفاق مع ميدو جاء بعد دراسة الأوضاع الفنية للفريق ومفاوضة عدد من المدربين.

وفي المقابل كتب ميدو على "تويتر": أعلن توصلي لاتفاق مع الوحدة وأنهيت تفاصيل الاتفاق على عقد يمتد لنهاية الموسم. فخور بوجودي في أقوى بطولة دوري في المنطقة العربية ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع.



ويحتل الوحدة، الصاعد للأضواء هذا الموسم، المركز السادس برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.