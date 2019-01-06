الاثنين.. بيتزي يعقد مؤتمراً والأخضر يستعد لكوريا

يعقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، مؤتمرًا صحفيًا عند الخامسة و15 دقيقة من مساء يوم الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية لاستاد راشد للحديث عن مباراة الأخضر المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس أمم آسيا 2019.

واكتفى لاعب الوسط عبدالله الخيبري بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، في الوقت الذي واصل لاعبو الأخضر يوم الأحد تدريباتهم على استاد نادي ند الشبا استعدادًا للمباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل. وسيجري المنتخب مساء يوم الاثنين حصته التدريبية على استاد راشد، عند السادسة مساءً.