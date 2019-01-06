خربين يرفض التعليق على رحيله.. ويقول: الله كريم

أبدى عمر خربين، مهاجم المنتخب السوري والهلال السعودي، عدم رضاه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة بعد تعادلهم مع المنتخب الفلسطيني سلبا في اللقاء الذي أقيم في نادي الشارقة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس آسيا.

ورفض صاحب الـ "24 عاما" الحديث عن موقفه بخصوص بقائه أو استمراره مع الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، وقال لـ "العربية.نت" بعد اللقاء: لن أتحدث إلا عن مواجهتنا أمام المنتخب الفلسطيني.

وحول الأسباب التي أدت لعدم ظهوره بمستواه المعهود في افتتاح مباريات المنتخب السوري بالمشاركة القارية، ومدى تأثره بغيابه عن المشاركة مع ناديه الهلال في الفترة الماضية، اكتفى خربين بقول: الله كريم.

وشدد خربين على أهمية تجاوز نتيجة مباراة فلسطين، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام الأردن، وأضاف: لم نوفق في التسجيل وعملية إنهاء الهجمات، ولم يكن هناك أخطاء داخل الملعب، إلا أننا لم نتمكن من استغلال الفرص التي لاحت لنا، ونأمل أن نعود لهز الشباك في اللقاء القادم، ولا توجد هناك مفاجآت لأن جميع المنتخبات التي تأهلت جديرة بالمنافسة وعلينا مراجعة أنفسنا. وكان المنتخب الأردني تصدر المجموعة الثانية عقب فوزه على أستراليا بهدف دون مقابل.

ويلعب المهاجم السوري للهلال منذ منتصف موسم 2016 - 2017، قادماً من نادي الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة، قبل أن يكسر عقده في الصيف، وحقق برفقته لقبي دوري وكأس ملك وكأس سوبر.

وكان نادي بيراميدز المصري أعلن ضم عمر خربين إلى صفوفه بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، قبل أن يحدد النادي المصري موقفه بعدم التوقيع مع اللاعب السوري في ديسمبر الماضي.