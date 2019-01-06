"كسر" يغيّب عساف القرني 5 أسابيع

سيغيب عساف القرني حارس مرمى اتحاد جدة عن صفوف فريقه لمدة 5 أسابيع إضافية بعدما أعلن النادي يوم الأحد تعرضه إلى كسر في أحد أصابع اليد.

ولم يظهر القرني (34 عاماً) في تشكيلة الاتحاد منذ الخسارة أمام الرائد 1-2 مطلع نوفمبر الماضي، بعد تعرضه إلى إصابة أخرى أزاحته عن التشكيلتين الأساسية والاحتياطية للفريق الذي يحل في المركز 15 في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البيان الاتحادي إن القرني يحتاج إلى الراحة لمدة 5 أسابيع قبل أن يعاود التدريبات مع الفريق الذي ضم مؤخراً الحارس البرازيلي الدولي غروهي.

وشارك القرني الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق الغربي، في 7 مباريات دورية مع الاتحاد خلال الموسم الجاري، تلقى خلالها 19 هدفاً.