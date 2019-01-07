أحد يتعاقد مع المدافع الجزائري كارل مجاني

تعاقد مجلس إدارة أحد، برئاسة سعود الحربي، مع المدافع الجزائري كارل مجاني، ليمثل الفريق خلال الفترة المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق المتعثر والواقع في ذيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق لمجاني، 34 عاماً، اللعب لعدة أندية أوروبية كبرى، كان أبرزها ليفربول الإنجليزي بين عامي 2004 و2006، وموناكو الفرنسي وأولومبياكوس اليوناني، وليفانتي وليغانيس الإسبانيين. ومثّل مجاني منتخب بلاده في 64 مباراة كانت أبرزها استدعائه لمونديال 2010 ولعبه مونديال 2014 مع الجزائر.

وتعاقد أحد حتى الآن مع صقر عطيف وإسماعيل المغربي وفهد اليماني، كما سبق وأن صرح سعود الحربي، رئيس النادي بأن النادي اتفق مع حارس مرمى ومع الجناح المغربي محمد فوزير.

ويقع أحد في المركز 16، الأخير، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط متساويا مع الاتحاد الـ15، في عدد النقاط.