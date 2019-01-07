أهلي جدة ينضم إلى الاتحاد ويوقع مع "هنغرستيشن"

وقعت إدارة أهلي جدة برئاسة المكلف عبدالله بترجي عقد شراكة استراتيجي مع شركة "هنغرستيشن" لتنضم الأخيرة إلى قائمة الرعاة في النادي الغربي.

وكانت شركة "هنغرستيشن" قد أبرمت عقداً مع الاتحاد، غريم الأهلي التقليدي، في الثاني من يناير الجاري. ووقع الطرفان العقد الجديد في مقر النادي الأهلي بحضور عبدالله بترجي رئيس الأخير وإبراهيم الجاسم الرئيس التنفيذي لـ"هنغرستيشن".

وقال بترجي في تصريح نقله حساب الأهلي على "تويتر"، إن التوقيع مع "هنغرستيشن" جاء ضمن خطة الإدارة لتعزيز الموارد المالية، ونسعد بالتوقيع مع شركة وطنية تعتبر رائدة في مجالها بالشرق الأوسط.