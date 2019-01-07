الأخضر يتفوق على كوريا الشمالية تاريخياً

يسعى المنتخب السعودي لتحسين صورته التي ظهر بها في آخر مشاركتين له في آمم آسيا، حينما يواجه نظيره منتخب كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، في مستهل مبارياته بالبطولة على استاد مكتوم بن راشد في مدينة دبي الإماراتية.

ويتفوق المنتخب السعودي على نظيره كوريا الشمالية من خلال مواجهاتهما المباشرة 9 السابقة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل 3 مباريات وخسر مباراتين.

وأقيمت أول مباراة بين المنتخبين في عام 1982في مواجهة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في حين كانت أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لمونديال 1990 وانتهت بفوز الأخضر بثنائية نظيفة سجلها فهد المصيبيح وسعدون حمود، وفي دورة الألعاب الآسيوية عام 1990 التقى المنتخبان في الدور ربع النهائي وفاز منتخب كوريا الشمالية بركلات الترجيح، ليتواجه المنتخبان في التصفيات المؤهلة لمونديال 1994وحينها فاز المنتخب السعودي 2-1 سجلها فهد المهلل وخالد مسعد.

وتجددت المواجهة في 2007 عندما انتهت المباراة الودية بالتعادل 1-1وسجل للأخضر مالك معاذ، في حين سجل هدف كوريا الشمالية لاعبه نام تشول باك، وفي التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2010 وقع المنتخبان في مجموعة واحدة وفاز منتخب كوريا الشمالية بهدف نظيف ذهاباً، وتعادلا في الرياض سلبياً في مباراة الإياب، وكانت آخر مواجهات المنتخبين في نهائيات كأس آسيا الماضية وحينها تغلب المنتخب السعودي 4-1سجلها نايف هزازي ومحمد السهلاوي "هدفين" ومحمد الشلهوب.