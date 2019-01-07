الأخضر يدشن مشواره الآسيوي بمواجهة كوريا الشمالية

يستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات كأس آسيا حينما يواجه منتخب كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، على ستاد مكتوم بن راشد في مدينة دبي، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وأكمل الأخضر تحضيراته للبطولة القارية بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي بعدما استعد في مدينة دبي لمدة ثلاثة أسابيع، وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى هذه البطولة بعد تصدره مجموعته في التصفيات المؤهلة، والتي ضمت منتخبات الإمارات وفلسطين وتيمور الشرقية وماليزيا والتي انتهت في مارس من عام 2016.

ويبحث المنتخب السعودي عن إعادة أمجاده السابقة في نهائيات كأس آسيا والتي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 1984، 1988، 1996، في حين أنه كان وصيفاً في ثلاث نسخ أعوام 1992، 2000، 2007. ويتفاءل المنتخب السعودي بالإمارات بعدما توج بآخر ألقابه الآسيوية فيها حينما فاز على الأبيض الإماراتي بركلات الترجيح في المواجهة التي احتضنها ستاد زايد بأبوظبي.

وتلقى الأرجنتيني بيزي ضربةً موجعة بعدما اضطر لاستبعاد اللاعب سلمان الفرج بسبب الإصابة واستعان بلاعب الأهلي نوح الموسى، في حين لن يتمكن المدافع عمر هوساوي من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، ويطمح الأخضر لتحقيق بداية قوية لمسح الآثار السلبية التي صاحب آخر مشاركتين له في المسابقة، والذي لم ينجح في تخطي الدور الأول فيها في أستراليا 2015، وفي قطر 2011.

وفي المقابل يبحث منتخب كوريا الشمالية عن تقديم مستوى مميز يعيد للأذهان المستوى المميز الذي قدمه في مشاركته الأولى بالنهائيات عام 1980، ويشارك منتخب كوريا الشمالية في البطولة للمرة الخاسمة في تاريخه، حيث حقق فوزاً وحيداً في النسخ الثلاث الماضية، في حين أنه حصل على المركز الثالث في أول بطولة شارك بها عام 1980 والتي احتضنتها الكويت.

وتأهل منتخب كوريا الشمالية إلى هذه البطولة بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته التي ضمت منتخبات لبنان المتصدر وهونغ كونغ وماليزيا.