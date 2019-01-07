الحبسي يعود لتدريبات الهلال.. واستقالة مساعدي جيسوس

شارك الحارس العماني، علي الحبسي، في تدريبات فريقه الهلال، يوم الاثنين، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الرائد في الأسبوع 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام يوم الجمعة المقبل.

واستبعد المنتخب العماني علي الحبسي من قائمته المشاركة في كأس آسيا، بعدما ذكر في بيان صحافي نشر في 24 ديسمبر الماضي، قال فيه: أصيب الحبسي بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى، يستوجب العلاج لمدة ثلاثة أسابيع، الأمر الذي يجعل مشاركته في البطولة صعبة.

ونشر الحساب الرسمي للهلال صورة للاعب خلال تدريبات يوم الاثنين، وقال: شهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي علي الحبسي ومحمد الشلهوب بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي.

وأعلن الهلال عن رحيل مساعدي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول، وذلك بناء على طلبهما، حيث قررا إنهاء التعاقد معهما لرغبتهما في ترك العمل الميداني والعمل في المجال الإداري الرياضي بناء على عروض وصلتهما من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وقرر جيسوس الاستعانة بمواطنه جواو كارلوس بيريز ليعمل مساعدا له.