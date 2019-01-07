الوحدة يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة ميدو

اعتمدت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي، الجهاز الفني الجديد للنادي والمستمر حتى نهاية موسم 2018 - 2019 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون المصري أحمد حسام "ميدو" مدرباً للفريق، فيما سيكون مواطنه عادل مصطفى مساعدا له، وعيسى المحياني مساعدا والتشيلي ألفارو فيدال مدربا للياقة والبرازيلي ماورو ليما مدربا للحراس والمصري محمود سليم لإحصاء وتحليل الأداء.

ويقع الوحدة خامسا في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة متساويا في النقاط مع الأهلي، الخامس، ومبتعدا بنقطة التعاون، الرابع.