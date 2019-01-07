بيتزي: أمتلك مجموعة رائعة وأثق في مهاجمي المنتخب

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب السعودية، أنه من الصعوبة بمكان إيجاد مهاجم صريح يقتنص الأهداف راهنا، بيد أنه واثق من مهاجميه عشية مواجهة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

وقال بيتزي خلال مؤتمر صحافي في استاد راشد بدبي يوم الاثنين: قمنا بتجربة أكثر من مهاجم صريح في هذا المركز، ونعلم أن المركز الرقم 9 صعب جدا، لهذا السبب يتقاضى شاغلوه رواتب باهظة، لكني أثق بلاعبي فريقي القادرين على شغل هذا المركز وجلبنا في هذه البطولة أكثر من خيار معنا للتسجيل.

وشهدت قائمة السعودية في النهائيات الحالية، انضمام محمد الصيعري بعد تألقه مع الحزم في الدوري المحلي، بينما استبعد المدرب هداف المنتخب محمد السهلاوي عن التشكيلة الحالية.

وعن استفادة اللاعبين المحترفين لأشهر في الدوري الإسباني الموسم الماضي، قال بيتزي لوكالة "فرانس برس" وإلى جانبه الجناح سالم الدوسري الذي حمل ألوان فياريال: كانت المشاركة إيجابية جدا، واللاعبون تحسنوا ليس فقط جسديا بل ذهنيا.

ونفى بيتزي أن يكون قلقا من المباراة الافتتاحية التي لم تفز فيها السعودية منذ 1996، معتبرا أن كل بطولة تختلف عن الأخرى. ولا يمكن أن يتوقع تكرار نتائج سابقة، وأشار بيتزي إلى أنه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة لإعلان استبعاد سلمان الفرج عن التشكيلة أملا بشفائه بعدما خضع للتأهيل، وقال: قام بجهده للتواجد معنا لكنه لم يكن جاهزا في النهاية.

وأضاف: جئنا إلى هذه النسخة بشغف ورغبة كبيرة، تحديدًا في مباراة الافتتاح أمام كوريا الشمالية، علينا أن نثبت أنفسنا من خلال تقديم مستوى مميز في المباراة، نمتلك مجموعة رائعة على مستوى جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في المنتخب، والجميع يعمل على تقديم عمل يفيد المنتخب.

وأشار الدوسري إلى أن كل المنتخبات متساوية في الأداء ويصعب توقع هوية المنافسين على اللقب، وتابع: تركيزنا حاليًا منصب على مباراة كوريا الشمالية، وكل المنتخبات التي سنواجهها سنعاملها بذات القدر من الاهتمام والاحترام، اللاعب الذي يتواجد على الدكة أهم من اللاعب المتواجد في أرض الملعب، ونحن متعاهدون سويًا أن نكون على قلب واحد.

وكانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة.